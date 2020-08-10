В понедельник, 10 августа, в сети появился полный текст телеграммы президента России Владимира Путина, которую тот отправил белорусскому коллеге Александру Лукашенко после озвучивания предварительных результатов голосования.

Об этом сообщают РИА "Новости" в соцсети.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в тексте телеграммы.

Также уточняется, что развитие российско-белорусских отношений "отвечает коренным интересам братских народов".

До этого мы рассказывали, что первым Лукашенко с победой на президентских выборах поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

Напомним, глава ЦИК Лидия Ермошина в понедельник утром, 10 августа, рассказал о том, что по предварительным результатам, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал на вчерашних выборах 80,23% голосов.