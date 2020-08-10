Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отказался признавать предварительные итоги выборов, которые были озвучены Центральным избирательным комитетом.

Об этом заявила доверенное лицо политика Ольга Ковалькова, передают "РИА Новости".

"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90% набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же, нет", - сказала она.

При этом Ковалькова утверждает, что несмотря на отсутствие части данных, верит в победу Тихановской.

"Не может быть поддержки Светланы на одном участке 90%, а на втором 3, или 6, или 8%", - рассказала она.

Напомним, выборы в Беларуси состоялись 9 августа. А вечером и ночью по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками, "Страна" вела онлайн-репортаж.

Утром 10 августа ЦИК республики объявила, что Лукашенко победил и набрал больше 80% голосов. А президент Украины Зеленский прокомментировал выборы и протесты в Беларуси.