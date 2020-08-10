Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает провести чрезвычайный саммит Европейского Совета в связи с применением силы против белорусов на акциях протеста после выборов президента Беларуси.

Об этом говорится на сайте премьера.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского совета, и Урсуле фон дер Лейен, председателю Европейской комиссии, созвать внеочередной саммит Европейского совета по событиям в Беларуси", - сообщили в канцелярии премьера.

Также в канцелярии отметили, что власть Беларуси применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране.

"Власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе", - пояснили в канцелярии.

Напомним, после выборов президента 9 августа по всей Беларуси прошли протесты и столкновения с силовиками, "Страна" публиковала онлайн-репортаж.

Впрочем, утром 10 августа в ЦИК республики объявили, что Лукашенко набрал на выборах 80,23%, и данные не изменятся.

Кроме того, в Беларуси по факту беспорядков открыли уголовные дела. Виновникам грозит до 15 лет. Между тем, сообщалось о более чем 120 задержанных.