Победу Лукашенко на выборах в Беларуси на Западе считают "спорной", защищают оппозицию и прогнозируют усиление протестов.

В то же время говорят, что в переизбрании Бацьки мало кто сомневался, несмотря на протесты, невиданные за все четверть века его правления.

Пишут также о жестких разгонах с участием ОМОНа.

"Полиция применила светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет. Правозащитная группа сообщила, что один протестующий был убит и около 120 арестованы", - пишет BBC.

Запад уже успел выразить озабоченность.

Сначала отреагировали ближайшие западные соседи Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президентов Европейского совета и Еврокомиссии созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Беларуси.

А затем президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал последние события в Беларуси и заявил, что насилие в отношении протестующих неприемлемо.

Прочитали, что пишут западные СМИ об итогах белорусского голосования.

"Протесты против репрессивного режима"

Несмотря на огромный перевес Лукашенко с результатом в 80% (у его главной соперницы Светланы Тихановской около 10%), в зарубежных медиа между строк читается, что верить этому нельзя и выборы в Беларуси были нелегитимными из-за нарушений.

"В Беларуси начались стычки после спорных выборов", - пишет в заголовке BBC.

Сайт британской радиовещательной корпорации уточняет, что белорусское государственное ТВ показывает победу Лукашенко, но оппозиция протестует.

Им вторит New York Times.

"Беларусь утверждает, что давнего лидера переизбрали, критики назвали голосование сфальсифицированным. Правительственный экзит-полл показал, что Александр Лукашенко набрал почти 80 процентов голосов. Это вызвало протесты против репрессивного режима и жесткую реакцию полиции", - пишет издание.

В большинстве репортажей Лукашенко описывают как диктатора, при котором не могло быть другого результата, кроме его победы. Пишут о подавлении протестов, посадках оппозиции и отключении соцсетей в день выборов. А оппозиция представлена жертвой, которая вынуждена сдаться и скрываться. При этом прогнозируют, что митинги будут продолжаться.

"Он не справился с пандемией коронавируса, оттолкнул своего давнего иностранного союзника и на прошлой неделе столкнулся с крупнейшими за последние десятилетия антиправительственными протестами, но в воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко был на пути к переизбранию на шестой срок в должности, на выборах, которые его критики называют сфальсифицированными", - резюмирует New York Times.

"Результат был предрешен, но Лукашенко бросили вызов"

Впрочем, победа Лукашенко, пишут западные СМИ, была прогнозированной. Но, по их мнению, не благодаря симпатиям белорусов, а "диктаторской машине".

"Результат голосования, как и на предыдущих выборах, никогда не вызывал никаких сомнений: Лукашенко контролирует подсчет голосов, обширный аппарат безопасности и шумная государственная машина СМИ, непоколебимо поддерживающая его и презирающая его соперников", - полагает New York Times.

Нынешние протесты, однако, издание называет "крупнейшим проявлением инакомыслия за 26 лет автократического правления".

"За время своего 26-летнего правления Лукашенко столкнулся с серьезнейшей проблемой: за последние недели тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы, чтобы выразить недовольство экономической ситуацией, слабой реакцией на коронавирус и отсутствием личных свобод и реформ в стране", - пишет CNN.

"Несмотря на предрешенность результатов выборов, Лукашенко бросили вызов, как никогда раньше, на фоне самого большого всплеска общественного недовольства с тех пор, как он впервые стал президентом в 1994 году, на последних выборах в Беларуси, которые, по мнению внешних наблюдателей, были достаточно свободным и справедливыми", - пишет New York Times.

Помимо протестов, для Лукашенко предвыборная кампания была осложнена проблемами с экономикой и эпидемией коронавируса (Беларусь - одна из немногих стран, которая не вводила карантин, и внутри страны к этому отнеслись по-разному).

"Беларусь смогла избежать хаоса"

Еще один важный фактор - "открытый разрыв со своим давним союзником и благодетелем, президентом Владимиром Путиным из России", - пишет New York Times.

Издание напоминает, что Лукашенко - бывший директор совхоза, и он пользовался реальной поддержкой в ​​начале своего правления, сумев сохранить многое из экономики советской эпохи, в том числе "крупный, но неэффективный государственный промышленный сектор".

"Это позволило Беларуси, стране с населением около 9,5 миллионов человек, избежать хаоса, который пережили бывшие советские государства, такие как Россия и Украина, в 1990-е годы, когда некоторые из них, благодаря кумовству и коррупции, сколотили огромные состояния, а миллионы других обеднели", - делает экскурс в недавнюю историю издание.

Но политика Лукашенко, пишет газета, становилась все более непопулярной, поскольку белорусская экономика не могла расти и модернизироваться.

"Поскольку Россия все более неохотно финансирует Беларусь через сделки по сниженным ценам на нефть, экономика резко упала, а вместе с ней и популярность Лукашенко", - объясняет издание.

И добавляет, что и без того испорченные отношения с Москвой ухудшились на прошлой неделе, когда службы безопасности Беларуси арестовали 33 россиянина, обвинив их в принадлежности к команде наемников, посланных в Беларусь для срыва выборов.

Симпатии Запада к "бывшей домохозяйке" Тихановской

Еще накануне выборов некоторые западные СМИ называли выборы в Беларуси историческими и даже не исключали победы Тихановской, которую даже называли "лидером гонки".

"Нынешним лидером президентской гонки Беларуси является Светлана Тихановская. Если она победит на выборах в это воскресенье, это станет революцией в белорусской политике", - писал в день выборов, 9 августа, Washington Examiner.

Издание называет политическую систему Беларуси "настолько коррумпированной, что ее до сих пор называют "последней диктатурой Европы".

"Эта система благосклонна к президенту Беларуси Александру Лукашенко, который находится у власти последние 26 лет. Напротив, Тихановская не имеет предыдущего политического опыта. Перед тем, как зарегистрироваться для участия в выборах 14 июля, она была домохозяйкой и сидела с двумя детьми в возрасте 4 и 10 лет. Ранее она работала переводчиком и учителем английского языка", - пишет издание.

Баллотироваться, по мнению издания, Тихановскую "побудила любовь к мужу Сергею Тихановскому, известному оппозиционному блогеру на YouTube", который баллотировался в президенты до тех пор, пока в мае не был заключен в тюрьму за организацию протестов.

"В обычных условиях шансы Тихановской против прочно укоренившегося Лукашенко были бы в лучшем случае невелики. Однако повсеместное недовольство экономическими проблемами Беларуси и плохим отношением Лукашенко к пандемии коронавируса может дать ей преимущество", - прогнозировало издание. Но прогноз не сбылся.

Западные СМИ вообще много писали о Тихановской.

"Главный кандидат от оппозиции скрывается накануне решающих президентских выборов в Беларуси", - писало CNN.

"Тихановская, бывшая преподавательница английского языка, стала неожиданным соперником и лицом оппозиции за последние два месяца, сменив своего мужа Сергея Тихановского, популярного YouTube-блогера и бывшего кандидата, который находится в тюрьме с мая. Тихановская объединила усилия с двумя женщинами, которые участвовали в других оппозиционных кампаниях после того, как их кандидатам также запретили баллотироваться или посадили в тюрьму. Ее предвыборные митинги собирали толпы даже в небольших белорусских городах, неизвестных своей протестной активностью. Крупнейшее мероприятие в столице Минска в июле этого года собрало около 63 тысяч человек, что сделало его крупнейшей демонстрацией за последнее десятилетие", - пишет CNN.

"Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси скрылась в ночь перед тем, как в воскресенье бросить вызов давнему лидеру Александру Лукашенко на самых непредсказуемых в стране выборах за последнее поколение. Кандидат Светлана Тихановская сбежала из своей квартиры после того, как милиция задержала нескольких высокопоставленных сотрудников, что критики назвали попыткой напугать оппозицию перед решающим голосованием", - пишет Guardian.

Лукашенко же, добавляет сайт телеканала CNN, "давно вызывает международную критику за подавление инакомыслия, а тайная полиция страны, все еще известная как КГБ, часто задерживает и преследует активистов оппозиции и независимых журналистов".

Формируется мнение, что выборы были нечестными.

"Независимые наблюдатели в Беларуси, такие как группа волонтеров "Честные люди", заявили, что они обнаружили существенные расхождения между официально объявленной явкой и количеством людей, пришедших на избирательные участки, которые они смогли подсчитать. Большинству независимых наблюдателей было запрещено наблюдать за этими выборами.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила в июле, что не будет посылать наблюдателей в Беларусь из-за отсутствия приглашения от властей страны", - сообщает CNN.

Беспрецедентный гнев и ссора с Кремлем

Еще до объявления результатов западные СМИ прогнозировали протесты, при том, что прочили победу Лукашенко.



"Ожидается, что Лукашенко, консолидировавший огромную власть за 25 лет правления, одержит победу, но гнев по поводу фальсификации результатов голосования, скорее всего, вызовет протесты. Уже были признаки репрессий по мере приближения к голосованию. В субботу ОМОН в масках произвел аресты, чтобы разогнать импровизированные демонстрации против Лукашенко. В рекламе в поддержку Лукашенко на государственном телевидении показывались хаотичные сцены "цветных революций" в других постсоветских странах. Местные СМИ предупреждают о возможном отключении интернета для подавления протестов после воскресного голосования", - пишет Guardian.

"65-летний Лукашенко, правящий с 1994 года и часто описываемый как "последний диктатор Европы", почти наверняка выиграет шестой срок подряд в сегодняшнем голосовании. Но он сталкивается с новой волной протестов из-за гнева по поводу того, как он справляется с пандемией коронавируса, экономикой и правами человека", - пишет сайт телеканала Sky News.

"В Беларуси нарастает недовольство Лукашенко, лидером с самым большим в Европе стажем нахождения у власти, – напоминает Deutsche Welle. – Экономика этой восточноевропейской страны ухудшается, а пренебрежительная реакция правительства на пандемию коронавируса вызывает гнев общественности".



"Результат голосования не вызывает сомнений, – утверждает ABC News, – но вместо ожидаемой гладко контролируемой коронации Лукашенко, которого часто называют "последним диктатором Европы", столкнулся с беспрецедентным вызовом своему правлению. В преддверии выборов в Беларуси прошли недели протестов, отчасти вызванных гневом по поводу того, как Лукашенко управлялся с пандемией коронавируса. Десятки тысяч человек присоединились к мирным митингам в столице Минске, а также тысячи других в небольших городах по всей стране. Митинг в Минске в прошлом месяце стал крупнейшей демонстрацией в Беларуси со времен распада Советского Союза".

В то время, когда Лукашенко сталкивается с массовым недовольством, он столкнулся и с другими проблемами на нескольких фронтах.

"Среди белорусской элиты наблюдается большее недовольство, и, что наиболее важно, испортились его отношения с ключевым спонсором Беларуси, Россией", - пишет ABC News.

Лукашенко прочат в будущем замену более лояльным к Кремлю лицом.

"Как бы то ни было, инцидент (с задержанными бойцами ЧВК, - Ред.) подчеркивает недоверие между Москвой и Лукашенко, которое за последние несколько лет усилилось и теперь создает неудобную проблему для Лукашенко. Россия и Беларусь уже сильно интегрированы, но недавно Кремль принуждал Лукашенко к более глубокому союзу. Стремясь сохранить большую независимость, Лукашенко повернулся к Западу, в частности, к восстановлению отношений с США, которые впервые за более чем десятилетие должны назначить посла в Минске в этом году. Аналитики считают, что сейчас Лукашенко опасается, что Кремль может заменить его другим лицом, дружественным по отношению к России", - полагает ABC News.