В ходе протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, который вместе с другими представителями СМИ освещал масштабные протесты.

Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

"Журналиста информационного агентства Associated Press, украинца Мстислава Чернова избили белорусские силовики во время разгона протестных демонстраций в Минске в ночь на 10 августа. И, по меньшей мере, 15 журналистов, по данным независимой Белорусской ассоциации журналистов, задержали правоохранители в воскресенье, в день президентских выборов в Беларуси. Задержания произошли в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно", - говорится в сообщении.

Позже коллеги Чернова рассказали, что согласно последней информации, он находится в норме.

"В комментарии для НСЖУ коллеги Мстислава Чернова из АР говорят - "последняя информация, что он в норме". Но правоохранители ночью били его "по рукам и ногам". Британское издание "Independent" сообщает, что "незадолго до полуночи фотографа AP Мстислава Чернова доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в машине милиции", - говорится в тексте сообщения.

В связи с этим, утверждает Томиленко, Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с пострадавшим украинским журналистов и его коллегами из Беларуси, которые, "несмотря на риски, выполняют свой профессиональный долг и информируют о ходе ситуации".

"Призываем власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность. Рассчитываем на оперативную реакцию Министерства иностранных дел Украины в защите прав украинских журналистов, которые находятся в Беларуси. Выражаем солидарность с независимой Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ)", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, после завершения голосования на выборах президента в Беларуси начались массовые беспорядки. По данным на 01:00 в соседней республике были задержаны в общей сложности около 120 человек.

"Страна" вела онлайн-репортаж о выборах в Беларуси и масштабных протестах, в результате которых погиб один человек.