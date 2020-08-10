Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что во время причастия нельзя заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Так, Патриарх дал понять, что Православная церковь не собирается вести переговоры об изменении способа причастия, потому что "при причастии нет опасности заразиться коронавирусом". Он также напомнил, что Вселенский патриархат не изменил способ причастия верующих.

Его слова передает издание "Orthodoxtimes".

"Поздравляю вас с тем, что вы пришли на причастие - самое важное Таинство. Вы уже знаете, что в последнее время ведутся споры о Святом Причастии. Мы твердо уверены, что при приеме Тела и Крови Господа нет опасности заразиться коронавирусом. Вот почему мы, Вселенский патриархат, не изменили способ причащения Святого Причастия", - сказал Вселенский Патриарх верующим в церкви Святого Пантелеймона.

Он также обратился к верующим русского происхождения, которые, несмотря на решение РПЦ разорвать полное общение со Вселенским патриархатом из-за вопроса об автокефалии церкви Украины, приехали на празднование Святого Пантелеймона. Вселенский Патриарх в знак примирения снова заговорил о "благословенной встрече отца и детей".

"Если весь благочестивый русский народ считается духовными чадами Матери-Церкви в Константинополе, то вы, живущие здесь, считаетесь нашими собственными детьми, поскольку в этом месте русский народ принял христианство, а значит, был просвещен креститься. Поэтому сегодня я пришел к вам, чтобы вместе помолиться", - добавил Вселенский Патриарх.

Напомним, ранее глава Киевского патриархата Филарет заявил, что причастие не может распространять инфекцию.

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