В понедельник, 10 августа, первым президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

Об этом сообщает БелТА.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении китайского лидера.

Напомним, выборы в Беларуси состоялись 9 августа. А вечером и ночью по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками, "Страна" вела онлайн-репортаж.

Утром 10 августа ЦИК республики объявила, что Лукашенко победил и набрал больше 80% голосов. А президент Украины Зеленский прокомментировал выборы и протесты в Беларуси.