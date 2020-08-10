В понедельник, 10 августа, министерство здравоохранения Украины показало статистику распространения коронавируса по регионам страны. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 1 008 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Статистика случаев Covid-19 по регионам:

Винницкая область - 2 985 случаев;





Волынская область - 4 327 случаев;





Днепропетровская область - 1 571 случай;





Донецкая область - 976 случаев;





Житомирская область - 2 154 случая;





Закарпатская область - 5 809 случаев;





Запорожская область-953 случая;





Ивано-Франковская область - 5 797 случаев;





Кировоградская область-724 случая;





г. Киев - 9 564 случая;





Киевская область - 4 197 случаев;





Львовская область - 10 981 случай;





Луганская область - 155 случаев;





Николаевская область - 716 случаев;





Одесская область - 4 230 случаев;





Полтавская область - 497 случаев;





Ровенская область - 6 923 случая;





Сумская область - 699 случаев;





Тернопольская область - 3 324 случая;





Харьковская область - 4 901 случай;





Херсонская область - 269 случаев;





Хмельницкая область - 1 368 случаев;





Черновицкая область - 6 777 случаев;





Черкасская область - 1 036 случаев;





Черниговская область - 1 024 случая.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 10 августа, коронавирус подтвердился еще у 1 008 человек. C начала эпидемии общее число зараженных Covid-19 украинцев достигло отметки в 81 957. Вчера, 9 августа, в Украине насчитывалось 80 949 заболевших.