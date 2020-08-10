Карта распространения коронавируса по регионам Украины. Фото: Страна

В понедельник, 10 августа, министерство здравоохранения Украины показало статистику распространения коронавируса по регионам страны. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 1 008 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Статистика случаев Covid-19 по регионам: 

  • Винницкая область - 2 985 случаев;

  • Волынская область - 4 327 случаев;

  • Днепропетровская область - 1 571 случай;

  • Донецкая область - 976 случаев;

  • Житомирская область - 2 154 случая;

  • Закарпатская область - 5 809 случаев;

  • Запорожская область-953 случая;

  • Ивано-Франковская область - 5 797 случаев;

  • Кировоградская область-724 случая;

  • г. Киев - 9 564 случая;

  • Киевская область - 4 197 случаев;

  • Львовская область - 10 981 случай;

  • Луганская область - 155 случаев;

  • Николаевская область - 716 случаев;

  • Одесская область - 4 230 случаев;

  • Полтавская область - 497 случаев;

  • Ровенская область - 6 923 случая;

  • Сумская область - 699 случаев;

  • Тернопольская область - 3 324 случая;

  • Харьковская область - 4 901 случай;

  • Херсонская область - 269 случаев;

  • Хмельницкая область - 1 368 случаев;

  • Черновицкая область - 6 777 случаев;

  • Черкасская область - 1 036 случаев;

  • Черниговская область - 1 024 случая.

Карта распространения коронавируса по регионам Украины. Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 10 августа, коронавирус подтвердился еще у 1 008 человек. C начала эпидемии общее число зараженных Covid-19 украинцев достигло отметки в 81 957. Вчера, 9 августа, в Украине насчитывалось 80 949 заболевших

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