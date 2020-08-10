В городах Павлоград и Синельниково Днепропетровской области, где несколько дней назад отключили воду, восстановили водоснабжение. Еще в двух городах - Терновке и Первомайске - это обещают сделать в течение суток.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Днепропетровского областного совета.

"На данный момент водоснабжение полностью восстановлено в городах Павлоград и Синельниково. В Терновке будет восстановлено до 21:00, в Первомайске - до утра. Скорость подачи воды в кранах потребителей теперь зависит от работы коммунальных служб каждого города. Именно они должны как можно быстрее заполнить свои сети водой", - сказано в сообщении.

Отметим, что перебои с водой возникли из-за того, что компания ДТЭК за неуплату долгов отключила от электроснабжения водоканал "Днепр - Западный Донбасс".

"Деньги от города Павлоград на счета ДТЭК до сих пор не поступили, водоснабжение было восстановлено под гарантию областного совета. В случае неуплаты долгов до конца недели подача воды будет невозможна", - сообщили в облсовете.

Напомним, в июле отчаявшиеся из-за отсутствия воды сумчане перекрыли трассу в городе.

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