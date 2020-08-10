Президент Беларуси Александр Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал на выборах 80,23%, сегодня, 10 августа, совершит рабочую поездку в Минскую область. Там он ознакомится с ходом реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

Об этом пишет БелТА.

Так, Лукашенко посетит Пуховичский район. Инвестпроект, который планирует посетить президент Беларуси, реализует ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация". За период с 2016 по 2032 год тут планируется организовать производство глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот для производства и выхода на местный и экспортный рынки высокопродуктивных, сбалансированных комбикормов и премиксов.

Строительство объектов по инвестпроекту началось в марте 2019 года. В настоящее время завершаются общестроительные работы по объектам агропромышленного производства, активно ведется монтаж технологического оборудования.

Напомним, 9 августа Александр Лукашенко проголосовал на одном из избирательный участков в Минске, а потом заявил, что молодежь необходимо отправить в поля на перевоспитание.

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