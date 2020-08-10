Представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович заявил, что в результате ночных протестов в беларуси погиб один человек. Им оказался мужчина, который погиб после наезда спецтранспорта на протестующих.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - сказал он.

В то же время в МВД Беларуси утверждают, что пока не располагают информацией о погибшем мужчине.

Telegram-канал "Политика страны" публикует видео жуткого ЧП.

Напомним, по факту массовых беспорядков в Беларуси правоохранители уголовные дела. Виновникам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Всего задержаны около 120 человек.

"Страна" вела онлайн-репортаж о выборах в Беларуси и масштабных протестах, в результате которых погиб один человек.