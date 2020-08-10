Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выборы президента Беларуси и протесты, которые за ними последовали. Он призвал и власти республики, и общество к открытому диалогу и отказу от уличного насилия.

Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - написал Зеленский.

Он призвал белорусов к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия, а также - к открытому диалогу.

"Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и общество, которое протестует..." - заявил Зеленский.

По его словам, Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

"Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса. Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее", - сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. После по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками, "Страна" публиковала онлайн-репортаж о происходящем.

Также мы писали, что глава ЦИК республики уже объявила, что Лукашенко набрал на выборах 80,23%, и данные не изменятся.