Глава Центрального избирательного комитета Беларуси Лидия Ермошина заявила, что в стране необходимо переходить к электронному голосованию на выборах. Это поможет избежать давления на членов избирательных комитетов.

Об этом сообщает Belta.by.

"Составление списков по участковым избирательным комиссиям показало, что они не могут быть достоверными, в них зачастую не упоминаются люди, которые долгие годы не ходят на выборы", - сказала она.

Кроме того, Ермошина также рассказала, что некоторые участки для голосования были вынуждены продлевать время работы, чтобы толпа не начала беспорядки. Однако это так же можно расценивать как нарушение де-юре.

Напомним, после завершения голосования на выборах президента в Беларуси начались массовые беспорядки. По данным на 01:00 в соседней республике были задержаны в общей сложности около 120 человек. Утром по факту беспорядков были открыты уголовные дела.

"Страна" вела онлайн-репортаж о выборах в Беларуси и масштабных протестах, в результате которых погиб один человек.