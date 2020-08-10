Ученые NASA выяснили, что в Арктике с пугающей скоростью исчезают ледники. Всего за пять последних лет там растаяли две огромные ледяные шапки.

Об этом сообщает IFL Science.

"Мы давно знаем, что по мере того, как изменение климата берет верх, последствия будут сначала особенно заметны в Арктике", - сообщил директор Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) Марк Серрез.

По его словам, раньше эти ледяные шапки казались ему постоянным элементом ландшафта.

"Видеть, как они умирают менее чем за 40 лет, просто поражает меня", - сказал ученый.

Так, ранее лед покрывал плато Хэйзен на северо-востоке острова Элсмир, но теперь он исчез. Узнать это удалось благодаря снимкам из усовершенствованного космического термоэмиссионного и отражательного радиометра (ASTER) на борту спутника NASA Terra.

Напомним, ученые предупреждают, что таяние ледников и вечной мерзлоты может освободить вирусы древних экосистем.

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