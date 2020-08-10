Правоохранители в Беларуси в понедельник, 10 августа, открыли уголовные дела по факту беспорядков и насилия в отношении силовиков. Виновникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - сказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

По его словам, протесты сопровождались уничтожением имущества и сопротивлением силовикам.

"При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что пострадали больше сотни силовиков. Виновникам инцидента грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Напомним, после завершения голосования на выборах президента в Беларуси начались массовые беспорядки. По данным на 01:00 в соседней республике были задержаны в общей сложности около 120 человек.

"Страна" вела онлайн-репортаж о выборах в Беларуси и масштабных протестах, в результате которых погиб один человек.