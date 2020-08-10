По предварительным результатам, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал на вчерашних выборах 80,23% голосов.

Об этом со ссылкой на главу ЦИК Беларуси Лидию Ермошину пишет Telegram-канал "РИА Новости".

Глава ЦИК заявила, что в голосовании на выборах президента Белоруссии приняли участие 5 790 000 человек, явка составила 84,23%.

По предварительным итогам голоса избирателей распределились так:

Александр Лукашенко - 80,23%,





Светлана Тихановская - 9,9%,





Анна Канопацкая - 1,68%,





Андрей Дмитриев - 1,04 %,





Сергей Черечень - 1,13 %,





Против всех - 6,02%

Глава ЦИК признала, что эти данные практически не изменятся.

Напомним, после выборов в Беларуси по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками. Сообщается о более чем 100 задержанных.

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