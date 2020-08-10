Лукашенко, по данным ЦИК Беларуси, побеждает на выборах. Фото: president.gov.by

По предварительным результатам, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал на вчерашних выборах 80,23% голосов. 

Об этом со ссылкой на главу ЦИК Беларуси Лидию Ермошину пишет Telegram-канал "РИА Новости".

Глава ЦИК заявила, что в голосовании на выборах президента Белоруссии приняли участие 5 790 000 человек, явка составила 84,23%.

По предварительным итогам голоса избирателей распределились так: 

  • Александр Лукашенко - 80,23%,

  • Светлана Тихановская - 9,9%,

  • Анна Канопацкая - 1,68%,

  • Андрей Дмитриев - 1,04 %,

  • Сергей Черечень - 1,13 %,

  • Против всех - 6,02%

Итоги выборов в Беларуси. Скриншот: Телеграм-канал РИА Новости

Глава ЦИК признала, что эти данные практически не изменятся.

Напомним, после выборов в Беларуси по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками. Сообщается о более чем 100 задержанных.

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