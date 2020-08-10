Лукашенко набрал на выборах 80,23%, и данные не изменятся - глава ЦИК Беларуси
По предварительным результатам, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал на вчерашних выборах 80,23% голосов.
Об этом со ссылкой на главу ЦИК Беларуси Лидию Ермошину пишет Telegram-канал "РИА Новости".
Глава ЦИК заявила, что в голосовании на выборах президента Белоруссии приняли участие 5 790 000 человек, явка составила 84,23%.
По предварительным итогам голоса избирателей распределились так:
- Александр Лукашенко - 80,23%,
- Светлана Тихановская - 9,9%,
- Анна Канопацкая - 1,68%,
- Андрей Дмитриев - 1,04 %,
- Сергей Черечень - 1,13 %,
- Против всех - 6,02%
Глава ЦИК признала, что эти данные практически не изменятся.
Напомним, после выборов в Беларуси по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками. Сообщается о более чем 100 задержанных.
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