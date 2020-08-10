В одном из детских садиков Черкасс выявили коронавирус. Теперь всех детей, которые его посещали, хотят отправить на двухнедельную изоляцию.

Об этом со ссылкой на главу департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергея Воронова сообщает "Общественное".

Инцидент произошел в детском саду №34. Случай инфицирования подтвердили вечером 9 августа. Всех детей теперь планируют перевести на изоляцию сроком 14 дней. Кроме этого, по словам Сергея Воронова, садик закроют на ремонтные работы.

Напомним, ранее во Львове на карантин закрыли два детских сада из-за выявления коронавируса у персонала.

Также мы писали, что в Ровно ИФА-тесты выявили коронавирус у 58 работников детских садов.