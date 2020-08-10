Вчера в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по официальным данным, побеждает действующий глава государства - Александр Лукашенко. Хронику событий этого дня и последовавшей за ним ночи ведет "Страна".

Буквально через час после закрытия избирательных участков начался настоящий Майдан - причем не так, как в Киеве, когда первые дни он был относительно малочисленными и мирным. В Минске сразу перешли к терминальной фазе - столкновениям, дубинкам и водометам. Те же процессы начались в других крупных городах.

Таких протестов Беларусь еще не видела. Но было понятно, что курс взят, как и обещал президент, на разгон митингов, а не поиск компромисса. Протестующим не дали установить баррикады в центре города, активистов массово "паковали", забрасывали светошумовыми гранатами и рассеивали спецтехникой. Они отвечали тем же, а нередко и сами затевали стычки с ОМОНом.

Конечно, за ночь полностью подавить протесты не удалось. В провинции не хватает спецназа и средств для разгона митингов (все силы стянуты Минск). И зачастую милиция и ОМОН, в виду тотального численного превосходства митингующих, просто опускали щиты или даже братались с ними.

Но в целом уже понятны три главных момента: первый - официально победителем назовут Александра Лукашенко. Второй - протесты будут подавлять без особых сантиментов. Третий - на востоке, в Москве и Пекине, выборы уже признали.

Остается вопрос теперь - как Запад отреагирует на эту вспышку насилия и признает ли выборы в Беларуси состоявшимися. Пока четкой позиции ЕС и США на этот счет не прозвучало, что резко контрастирует с моментальной реакцией на столкновения с правоохранителями, которую Запад и, особенно, американцы демонстрировали во время Майдана в Украине или же протестов в России и Гонконге.

Ну и главный вопрос - продолжатся ли акции протеста и будут ли они столь же многочисленными? И на сколько хватит силового ресурса Бацьки, чтоб держать ситуацию в стране под контролем.

Разбирались в перипетиях сегодняшней ночи, ее главных итогах и последствиях.

Белорусский бунт

Сам день выборов прошел без особых эксцессов: участки открылись и закрылись вовремя. Но атмосфера была напряженной.

В Минске заранее перекрыли все ключевые транспортные развязки - как на въезде в столицу, так и в центре, где ожидались акции протеста. А уже с утра с перебоями начал работать интернет, который к моменту закрытия участков совсем "потух".

Правда, не для всех. Оппозиционные телеграм-каналы, несмотря на явно централизованный блэкаут, продолжали ежеминутно публиковать видео не только из белорусской столицы, но и других городов. Пользуясь, видимо, каким-то особым, не подконтрольным правительству интернетом.

Уже через час после закрытия избирательных участков белорусы начали собираться у Стелы "Минск - город-герой" в самом центре столицы. Людей собралось очень много - десятки тысяч (по некоторым данным больше сотни тысяч).

А еще через час там начались первые столкновения.

Протестующие пытались занять эту опорную точку и закрепиться на ней. Однако ОМОН, после ряда стычек, в итоге применил спецсредства и к полуночи оттеснил активистов, сметая их баррикады.

Однако очаги противостояния тлели по всему городу.

Центр содрогался от зарева светошумовых гранат, взметались струи водометов, по улицам маршировали тысячи оппонентов Лукашенко.

Интернет наполнился фотографиями побитых активистов, с которыми никто особо не церемонился - людей за ноги тащили по асфальту и паковали в автозаки. А иногда и просто избивали.

Хаос на улицах, казалось, был полным. Протестующие пытались останавливать милицейскую технику - в итоге убегающий от них автозак на полном ходу въехал в толпу и, по некоторым данным, убил человека, о чем заявили белорусские правозащитники.

Позже в МВД гибель опровергли. То есть пока погибших во время протестов официально нет.

Они же говорят о 213 задержанных в эту ночь. Хотя их точное количество, конечно, пока сложно установить. Как и число пострадавших. Но, судя по фотографиям, избитых до крови людей очень много.

Стычки продолжались всю ночь и утихли только под утро - и не исключено, что это лишь первый день протестов.

В МВД Беларуси заявили, что держат ситуацию под контролем. И, видимо, это в целом именно так: на данный момент ни одно правительственное здание не захвачено - даже в тех городах, где омоновцы не смогли или не захотели рассеять толпу.

На утро глава ЦИК Беларуси заявила, что Лукашенко побеждает свою главную конкурентку Тихановскую с огромным отрывом: 80% против без малого 10%. И, хотя эти данные предварительные, пропорция уже не поменяется, заверили в Центризбиркоме.

Одновременно у Тихановской и ее сторонников этих данных не признают. То есть потенциал дальнейших столкновений остается очень высоким. Поэтому большой шанс, что они будут продолжаться.

Сам Александр Лукашенко сегодня находится в Минске, хотя украинские СМИ начали сообщать, что его борт улетел из страны. Президент уже посетил зерновой комбинат БНБК в Минске. И сказал, что не будет идти на поводу у тех, кто хочет расшатать ситуацию в Беларуси и поставить его на колени.

Но главный вопрос - на сколько хватит силового ресурса у Бацьки.

Прежде всего, данные о 80% его поддержке в стране вызывают глубокое недоверие. Особенно на фоне слитых в соцсети протоколов избирательных комиссий, где убедительно побеждает Тихановская.

Во-вторых, события прошлой ночи показали, что силовики могут контролировать Минск за счет концентрации подразделений, однако уже в провинции против протестующих (за исключением некоторых крупных городов) им противопоставить нечего и сопротивления правоохранители практически не оказывают.

В-третьих, протест действительно очень массовый. Никогда еще столько белорусов не выходило на улицы. Плюс к тому, кадры жестоких избиений митингующих и просто прохожих действуют как сильный катализатор акций. Поэтому они наверняка продолжатся и, возможно, будут еще более многочисленными, чем в ночь после выборов. При том, что организуется протест через соцсети и его нельзя обезглавить, арестовав (или договорившись) с кем-то из оппозиционных политиков.

И в какой-то момент, если акции продолжатся еще несколько дней, силовая вертикаль может дрогнуть. Особенно если начнутся захваты административных зданий в провинции.

Поэтому положение для президента Беларуси действительно непростое.

Реакция в Украине и мире

И в такой ситуации один из важнейших вопросов для Бацьки и для его противников - будут ли официальные результаты выборы признаны в мире.

Первым с победой Лукашенко уже поздравил глава КНР Си Цзиньпин. То есть Китай выборы президента Беларуси признал - причем даже раньше, чем Россия.

Вслед за Си поздравительную телеграмму прислал в Минск Владимир Путин.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - написал российский президент.

Реакция Путина была ожидаема. Вопреки многочисленным конспирологическим версиям (не подкрепленными никакими доказательствами), что Майдан в Беларуси организовал чуть ли не Кремль, последнему вряд ли выгодно свержение Лукашенко. И как "дурной пример" для самой России, так и с учетом того, что оппозиция Лукашенко, в основном, настроена прозападно. Та же Тихановская прямо говорит о необходимости выхода Беларуси из Союзного государства с Россией.

Поэтому, несмотря на всю сложность отношений с Бацькой Кремль признал его победу, что в данной ситуации равносильно прямой поддержке.

При этом российские государственные СМИ очень подробно освещают все детали избиений, задержаний, стычек на улицах белорусской столицы. Впрочем, для РФ нет смысла закрывать глаза на жестокое поведение белорусских силовиков: если Лукашенко после этого не признают президентом на Западе, это лишь толкнет его на более тесный союз с Москвой.

То есть в целом позиция РФ вполне понятна.

А вот позиция Запада пока вызывает определенные вопросы.

До сих ни ЕС, ни США не отреагировали на события. Хотя ранее, при аналогичных (и даже куда меньших) протестах и в самой Беларуси и в других странах реакция была быстрой и жестко негативной.

А сейчас идут невиданные ранее по масштабам акции протеста в Минске, их жестоко разгоняют и в ответ молчание.

Объяснение этому может быть в том, что на Западе пока не определились как реагировать на эти события.

С одной стороны, в окружении Лукашенко в последнее время с гордостью говорят, что тому удалось чуть ли не заручится поддержкой американцев и госсекретарь США Помпео лично пообещал ему не вводить санкции при любых событиях после выборов в обмен на отказ от углубления интеграции с Россией. Этим, возможно, и объясняется жесткость и масштабность подавления протестов. Лукашенко, видимо, считает, что "вашингтонский обком" ему дал добро на зачистку.

Отметим, что Запад действительно может исходить из того, что введение санкций и непризнание результатов выборов лишь толкнет Лукашенко в объятия России и Китая.

С другой стороны, игнорирование массовых протестов в Минске (тем более, что они идут в целом в проевропейской повестке) и их разгона лишит Запада всякого морального права предъявлять претензии к другим правителям за применение силы в отношении митингующих (и без того это моральное право вызывает большое сомнение).

Поэтому в ЕС и США пока и взяли паузу, видимо, выжидая как дальше будут развиваться события.

Однозначно негативную позицию занимает на данный момент лишь Польша.

Премьер этой страны предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии. "Власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе", - говорится на сайте Матеуша Моравецкого.

Что касается украинских властей, то они пока движутся в русле "колебательной" линии Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил сегодня достаточно двойственное обращение. Он прямо не поддержал белорусскую оппозицию и призвал обе стороны решить вопрос без насилия. Однако все же дал крен в сторону местного майдана:

"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса", - дал не просто совет, а целеуказание украинский президент.

Из этих слов следует, что сейчас Минск не придерживается "общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов". Но все равно обращение достаточно нейтральное.

Чего не скажешь о заявлении замглавы фракции "Слуги народа" Евгении Кравчук, которая выдвигает требования к властям Беларуси дать ответы на претензии протестующих о нарушениях в ходе голосования и вообще не мешать их волеизъявлению.

Обе реакции явно согласованы между собой. В них звучит осторожная критика властей Беларуси.

"Понятно, что заявление Евгении Кравчук не могло появится без согласования с Офисом президента, а сам Офис на дал бы отмашку без согласования с американцами.

Судя по всему Запад сейчас оценивает ситуацию и решает как реагировать. Либо закрыть глаза в обмен на "примерное геополитическое поведение" Лукашенко и его дистанцирование от России. Либо все-таки начать обструкцию и ввести санкции. Кроме того, у Зеленского есть и свои резоны не торопиться с осуждением Лукашенко. Так как против него самого Порошенко и националисты готовят акции протеста. И если Лукашенко удастся заставить уйти через давление улицы, это может вдохновить противников Зе на повторение такого же опыта и в Украине.

Но в конечном итоге, ключевое значение будет играть позиция Запада. Скорее всего, решение им будет принято с учётом событий сегодняшнего дня", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

То есть, в любом случае, все будет решаться на улицах Беларуси. От того, что там будет происходить и зависит удержится ли власть Лукашенко и какую позицию займет мир.