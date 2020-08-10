В Беларуси, где после вчерашних выборов по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками, глобальные проблемы с интернетом. Не загружается официальный портал о выборах, ряд новостных ресурсов и Telegram-каналов.

Об этом "Стране" рассказали журналисты знакомые с ходом событий после массовых протестов.

Так, утром 10 августа официальный сайт о выборах президента республики не открывается несколько часов. Сайт ЦИК работает некорректно, информации о подсчете голосов на нем пока не обнародовано.

Проблемы возникли также с работой популярных онлайн-ресурсов. Портал Tut.by не открывается, однако вечером и ночью работал его канал в Telegram, где размещались фото протестов. Снимки и видео также размещал Telegram-канал Nexta, известный оппозиционной направленностью.

Сайт государственного новостного агентства "Белта" тоже не открывается. А его Telegram-канал фактически ситуацию с протестами почти не освещал: они упоминались дважды. На телеканале "Беларусь 24" за вечер и ночь протесты не упоминались. В утренних новостях было кратко рассказано о беспорядках, а также заявлено, что власти дадут правовую оценку этим событиям.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Местная ЦИК обещает назвать победителя президентских выборов уже сегодня, в 09.00.

Также мы писали, что после оглашения официальной информации, что, по данным экзитпола, на выборах побеждает Лукашенко, в стране начались акции протеста оппозиции. В ходе них произошли жестокие избиения. Telegram-каналы пишут о как минимум одном убитом.