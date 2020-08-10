По состоянию на утро понедельника, 10 августа, коронавирус подтвердился еще у 1 008 человек. C начала эпидемии общее число зараженных Covid-19 украинцев достигло отметки в 81 957. Вчера, 9 августа, в Украине насчитывалось 80 949 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО).

Умерло же с начала эпидемии 1 922 человек (прирост + 25 за сутки). Выздоровели 44 359 пациента (+387). Болеет 35 676 человек (+596).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с требованием мобилизоваться и принять срочные меры, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране.

Так же "Страна" сообщала, что по данным на утро 10 августа общее число зараженных Covid-19 на Земле перевалило уже за 20 миллионов человек.