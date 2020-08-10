Существуют люди, организм которых не воспринимает коронавирус. Они просто не заражаются Covid-19.

Об этом со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна пишут "Известия".

"Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в "красной зоне", контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела никак не определяются", - сказал Арег Тотолян.

По мнению академика, изучение подобных случаев поможет ответить на вопрос о средстве борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ученые выяснили, кровь каких животных может спасти человечество от коронавируса. Так, антитела лам могут помочь в создании безопасной вакцины от Covid-19.

Также мы писали, что португальские ученые изобрели маску, которая полностью нейтрализует коронавирус.