После бурной ночи протестов в Беларуси (в ходе которых было задержано 120 человек и возможно один погиб - Ред.) Центральная избирательная комиссия страны заявила о том, что подведет итоги президентских выборов уже сегодня, 10 августа, на специальной пресс-конференции.

Об этом "Стране" рассказали местные журналисты.

"В ЦИК уже официально отметили, что вся актуальная информация о событиях этой ночи, а так же итоги выборов будут озвучены сегодня в 09.00 (время совпадает с киевским - Ред.)", - рассказали коллеги.

Ранее мы рассказывали, что массовые столкновения после выборов произошли не только в Минске, но и других городах Беларуси.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Беларуси после окончания президентских выборов.