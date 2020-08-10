После того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии смертельно опасного коронавируса, положительный результат анализов на Covid-19 получили свыше 20 миллионов человек по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который отслеживает ситуацию в режиме онлайн.

По данным на 07.00 10 августа на всей Земле коронавирус выявлен у 20 024 263 человек. При этом от инфекции излечились 12 897 813 пациентов, а жертвами грозной болезни стали почти 734 000 человек.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что два футболиста киевского "Динамо" заразились коронавирусом на тренировочной базе.

Так же мы рассказывали, что в украинском порту "Южный" пришвартовалось судно с 11 моряками, зараженными коронавирусом.