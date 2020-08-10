На планете продолжается пандемия, фото: pixabay.com

После того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии смертельно опасного коронавируса, положительный результат анализов на Covid-19 получили свыше 20 миллионов человек по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который отслеживает ситуацию в режиме онлайн.

По данным на 07.00 10 августа на всей Земле коронавирус выявлен у 20 024 263 человек. При этом от инфекции излечились 12 897 813 пациентов, а жертвами грозной болезни стали почти 734 000 человек.

 

Данные по коронавирусу на Земле на 10 августа

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что два футболиста киевского  "Динамо" заразились коронавирусом на тренировочной базе.

Так же мы рассказывали, что в украинском порту "Южный" пришвартовалось судно с 11 моряками, зараженными коронавирусом.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться