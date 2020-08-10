Массовые протесты против победившего на выборах президента Беларуси Александра Лукашенко привели не только к массовым арестам, но уже и к первым жертвам. В ходе демонстраций в Минске погиб как минимум один человек.

В Минске этой ночью силы спецназа и ОМОНА открыли огонь резиновыми пулями по демонстрантам и активно применяли против них светошумовые гранаты, избивали дубинками.

По информации Telegram-канала NEXTA Live в Минске после ранений погиб молодой человек по имени Евгений Заичкин.

"По предварительной информации, молодой человек погиб", - отмечается в подписи к кадру. Кроме этого, как минимум 4 человека находятся в реанимации.

Официального подтверждения этой информации нет.

Фото: NEXTA Live и Медуза

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о том как прошли выборы в Беларуси и что сейчас происходит в Минске.