После завершения голосования на выборах президента в Беларуси начались массовые беспорядки. По данным на 01:00 в соседней республике были задержаны в общей сложности около 120 человек.

Об этом передает правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.

В Минске был задержан 61 человек. Среди них наблюдательница на участке № 49, которая сообщила мужу, что задержана по подозрению в препятствовании выборам, журналист телеканала "Белсат", а также избиратели, которых задержали рядом с участками.

В других городах Беларуси, были задержаны 79 человек, в том числе в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Бобруйске, Полоцке, Барановичах, Жлобине. По данным правозащитников, в регионах были задержаны журналисты, наблюдатели на участках, а также доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елена Редькова и член ее штаба Татьяна Босюк.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Беларуси.