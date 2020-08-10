В сети появилось видео, как силовики в центре Минска оттесняют протестующих после выборов президента с помощью водометов.

На кадрах видно, как силовики под звук сирены очищают улицы столицы Беларуси.



Фрагмент разгона людей в районе стеллы #минск pic.twitter.com/FKuI0VRcBo

— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020

А это кадры с проспекта Независимости в Минске.

Проспект Независимости в Минске pic.twitter.com/327G4SrCg9 — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Милиции удалось разделить протесты в Минске на несколько частей, сообщает агентство "Спутник Беларусь". Часть отошла к зданию Цирка, другая группа - в район площади Победы. К местам скопления людей выдвинулась дополнительная спецтехника и автобусы с бойцами ОМОН. Силовики продолжают использовать спецсредства, чтобы разогнать протестующих.

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Явка составила 84%.

По первым данным ЦИК, лидирует действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция заявляет, что результаты сфальсифицированы.

В Минске и других городах начались протесты и стычки с силовиками. В МВД Беларуси проводят совещание по этому вопросу.