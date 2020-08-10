Главы Польшин и Литвы выступили с совместным заявлением в связи с выборами президента Беларуси и протестами, которые начались там 9 августа.

Об этом говорится на сайте польского лидера Анджея Дуды.

Так, по мнению президентов, "диалог - это всегда лучший способ обеспечить социальное развитие и обсудить реформы и политические действия".

"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основных демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова", - говорится в заявлении президентов.

Напомним, сегодня в Беларуси состоялись выборы президента. Действующий президент Лукашенко по результату официального экзитпола побеждает с огромным отрывом.

Тем временем в Минске и других городах страны начались протесты оппозиции, которые проходят со стычками с сотрудниками ОМОНа. Как писала "Страна", в центре белорусской столицы протестующие начали строить баррикады. Для этого участники акции используют мусорные баки. При этом, по данным СМИ, ОМОН начал использовать резиновые пули и светошумовые гранаты. Позже стало известно, что ОМОН начал штурм баррикад.