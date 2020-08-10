Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что сейчас проводится заседание оперативного штаба в связи с протестами после выборов президента.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное заявление" - рассказала она.

Напомним, что в Минске правоохранители штурмуют протестующих в центре города. Они собрались после окончания голосования на выборах президента Беларуси.

Ранее мы публиковали видео стычек протестующих с силовиками из Беларуси, которые происходят в разных городах.

По официальным данным ЦИК, лидирует действующий президент Александр Лукашенко. По первым подсчетам, него более 80%.

В оппозиции считают, что результаты сфальсифицированы. Неофициальные экзитполы, проведенные на участках за пределами Беларуси, сообщают, что там победила Тихановская.