Явка на белорусский выборах в 20:00 составила 84%. Фото: RT

По данным на 20:00, уровень явки в Беларуси, где прошли президентские выборы, составил 84,05%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК страны, передает ТАСС.

Так, согласно информации Центризбиркома, явка составила:

  • в Брестской области - 91,97%,
  • в Витебской - 82,73%,
  • Гомельской - 89,81%, Гродненской - 88,81%,
  • Минской - 84,53%,
  • Могилевской - 90,44%,
  • в городе Минске - 66,10%.

Напомним, в 2015 году явка на президентских выборах была выше - 87,22%. Тогда за Лукашенко отдали голоса 83,5% граждан, принявших участие в голосовании. 

Как сообщалось, в центре Минска протестующие строят баррикады. Позже стало известно, что ОМОН начал штурм баррикад. "Страна" подробно писала о том, что сейчас происходит в Минске.

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