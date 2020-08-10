Окончательная явка на выборах в Беларуси составила 84,05% - ЦИК
По данным на 20:00, уровень явки в Беларуси, где прошли президентские выборы, составил 84,05%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК страны, передает ТАСС.
Так, согласно информации Центризбиркома, явка составила:
- в Брестской области - 91,97%,
- в Витебской - 82,73%,
- Гомельской - 89,81%, Гродненской - 88,81%,
- Минской - 84,53%,
- Могилевской - 90,44%,
- в городе Минске - 66,10%.
Напомним, в 2015 году явка на президентских выборах была выше - 87,22%. Тогда за Лукашенко отдали голоса 83,5% граждан, принявших участие в голосовании.
Как сообщалось, в центре Минска протестующие строят баррикады. Позже стало известно, что ОМОН начал штурм баррикад. "Страна" подробно писала о том, что сейчас происходит в Минске.