В Беларуси, где сейчас проходят протесты после выборов президента, не работают сайты, даже интернет-магазины. Во время протестов там лег интернет.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Не открывается ни один сайт в домене .by, включая интернет магазины. Ранее мы писали, что перестали работать сайты крупных белорусских СМИ.

Напомним, сегодня в Беларуси прошли выборы президента. Действующий президент Лукашенко по результату официального экзитпола побеждает с огромным отрывом.

Тем временем в Минске и других городах страны начались протесты оппозиции, которые проходят со стычками с сотрудниками ОМОНа. Как писала "Страна", в центре белорусской столицы протестующие начали строить баррикады. Для этого участники акции используют мусорные баки. При этом, по данным СМИ, ОМОН начал использовать резиновые пули и светошумовые гранаты.