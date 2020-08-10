Протесты в Минске. Фото: Медиазона

В центре Минска протестующие начали строить баррикады. Как сообщают СМИ, для этого участники акции используют мусорные баки. 

Соответствующее видео опубликовало "Еврорадио" в Твиттере.

"Люди подтянули мусорные баки, строительные приспособления и сделали некое подобие баррикады. Люди подымают телефоны и светят фонариками вверх. ОМОН стрелял из чего-то в землю, не успели понять что это", - говорится в сообщении. 

Как пишут "МБХ медиа" и Nexta, для разгона участников акций протеста сотрудники ОМОНа применили резиновые пул. Журналисты сообщают, что было сделано не менее 8 выстрелов. 

В свою очередь, корреспондент "Медиазоны" не упоминает о резиновых пулях, но сообщает о том, что ОМОН начал использовать водометы и массово закидывать толпу светошумовыми гранатами.

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Напомним, после выборов в Беларуси, которые состоялись сегодня, в городе начались протесты, которые сопровождались стычками с ОМОНом.

Как мы писали, стычки после выборов происходят не только в Минске, но и других городах Беларуси

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