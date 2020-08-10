В ночь с 9 на 10 августа, после завершения голосования на выборах президента Беларуси, в Минске ОМОН начал штурмовать баррикады протестующих.

В центре города десятки скорых. Со стороны стелы "Минск - город-герой" видно облако серого дыма.

Об этом сообщает ТАСС.

ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы "Минск - город герой". Есть пострадавшие.

К месту, где проходят акции протеста, прибыли подразделения внутренних войск. Подразделения в полном обмундировании присоединились к частям ОМОНа.

Около 20 машин скорой помощи проследовали к месту массовых столкновений. Усиленные части внутренних войск пытаются очистить территорию от митингующих, продолжая использовать спецсредства.

В районе стелы находятся несколько сотен оппозиционеров, большие группы их сторонников наблюдать за происходящим с разных концов площади перед стелой. Со стороны стеллы валит серый дым.

Как выглядит победа с результатом 80%: отрубаешь интернет, гасишь в Минске свет, улетаешь в Турцию. ШТОШ. #Беларусь pic.twitter.com/TUQiE0sEhl — Stanislav Karpovich (@Stas_Karpovich) August 9, 2020

Вот так место столкновений в центре Минска выглядит издалека. Эпичная картина.

Прямо сейчас милиция оттесняет протестующих от Стелы. Применили водометы.

Все по возможности включают или поют песню "Перемен". "У нас такого никогда не было. Народ встал. Не нужно было нас сажать направо и налево", - сообщают минчане.

Напомним, ране ЦИК Беларуси обновил данные по результатам президентских выборов, Лукашенко набрал 81% голосов.

Кроме того, появились данные неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси, там у Тихановской более 70% голосов.

После выборов в стране начались протесты, в частности столкновения между протестующими и правоохранителями.