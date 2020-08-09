Центральна избирательная комиссия Беларуси опубликовала первые результаты подсчета голосов избирателей через 3 часа после закрытия основных участков. По данным ЦИК, лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко. У него 81,35% голосов избирателей.

Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1"

"По закрытым участкам на первом месте президент Беларуси Александр Лукашенко - 28 тыс. 623 гражданина, или 81,35%. На втором - Светлана Тихановская. За нее проголосовали 2 тыс. 848, или 8% избирателей", - сказала она.

По ее данным, на третьем месте - Анна Конопацкая, за нее проголосовали 688 человек.

"Но я бы сказала, что на третьем месте у нас кандидат против всех - 4%, или 1 422 человека проголосовали против всех. Это и есть третье место в нашем рейтинге", - заметила Ермошина.

Напомним, что сегодня в Беларуси прошел последний день голосования на президентских выборах. По официальному экзитполу лидирует Лукашенко с почти 80% голосов, по неофициальным опросам, на участках за границей ситуация кардинально противоположная, с результатом почти 80% лидирует Тихановская - кандидат от оппозиции.

После выборов начались митинги, в городах много милиции, ОМОН задерживает протестующих.