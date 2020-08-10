Forbes назвал топ-10 самых популярных сериалов Netflix этого лета
Опубликован список самых популярных шоу этого лета, которые транслирует американская развлекательная компания Netflix.
Список был опубликован изданием Forbes.
"Поскольку почти каждый стриминговый сервис хранит данные о просмотрах в секрете, топ-10 стал нашим первым реальным взглядом на внутреннюю деятельность крупного стримера. Теперь у нас есть представление о том, какие шоу Netflix следует закрыть, а какие - продлить", - отметили в издании.
Как отмечается, после проведения анализа рейтингов сериалов, самым популярным оказалось документальное криминальное шоу "Неразгаданные тайны", в котором рассказывают о нераскрытых преступлениях.
Второе место заняло игровое реалити-шоу "Пол - это лава". Третье место досталось новому шоу "Проклятая". Далее следуют сериалы "Последний танец", "Вокруг света с Заком Эфроном", "Тайный орден", "Монахиня-воин", "Аватар: Легенда об Аанге", "Бесстыдники" и "Офис".
Напомним, Netflix снимает в Украине боевик о политических интригах. Главную роль исполнит Ван Дамм.
Также сообщалось, что режиссеры "Мстителей" снимут самый дорогой фильм в истории Netflix с Райаном Гослингом в главной роли.