Опубликован список самых популярных шоу этого лета, которые транслирует американская развлекательная компания Netflix.

Список был опубликован изданием Forbes.

"Поскольку почти каждый стриминговый сервис хранит данные о просмотрах в секрете, топ-10 стал нашим первым реальным взглядом на внутреннюю деятельность крупного стримера. Теперь у нас есть представление о том, какие шоу Netflix следует закрыть, а какие - продлить", - отметили в издании.

Как отмечается, после проведения анализа рейтингов сериалов, самым популярным оказалось документальное криминальное шоу "Неразгаданные тайны", в котором рассказывают о нераскрытых преступлениях.

Второе место заняло игровое реалити-шоу "Пол - это лава". Третье место досталось новому шоу "Проклятая". Далее следуют сериалы "Последний танец", "Вокруг света с Заком Эфроном", "Тайный орден", "Монахиня-воин", "Аватар: Легенда об Аанге", "Бесстыдники" и "Офис".

Напомним, Netflix снимает в Украине боевик о политических интригах. Главную роль исполнит Ван Дамм.

Также сообщалось, что режиссеры "Мстителей" снимут самый дорогой фильм в истории Netflix с Райаном Гослингом в главной роли.