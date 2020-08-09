После завершения голосования на выборах президента протесты идут одновременно во многих городах Беларуси при том, что основные силы МВД переброшены в Минск.

Так, в Бресте правоохранители задерживают участников протестов, в Гродно против митингующих применили слезоточивый газ.

Об этом пишет Sputnik Беларусь.

"Люди собрались в центре Бреста на пересечении Советской и Машерова. ОМОН начал разгонять акцию протеста. Люди скандируют "Живи, Беларусь" и "Позор"", - говорится в сообщении агентства.

Милиция в Гродно применила слезоточивый газ против протестующих.

"Как сообщает корреспондент Sputnik из Гродно, на улицы города вышли протестующие. Их разгоняют сотрудники правоохранительных органов с использованием удушающего газа. Участники акции жалуются на сложность с дыханием", - говорится в сообщении агентства.

Во многих местах численный перевес на стороне протестующих. Вот например видео из Барановичей. ОМОН бежит.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно государственным экзитполам, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает около 80%, неофициальные экзитполы за границей говорят про победу оппозиционерки Тихановской, у нее, а не у Лукашенко, 80%.

В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, против митингующих вышли правоохранители.