На киевском избирательном участке около 73% избирателей поддержали Светлану Тихановскую на президентских выборах в Беларуси. Всего в этот день проголосовали 255 человек.

Об этом сообщает неофициальный опрос - "Экзітпол за мяжой - Украіна" в Facebook.

Экзитпол показал следующие результаты:

Светлана Тихановская - 72,67%

Отказались ответить - 12,86%

Александр Лукашенко - 9,65%

Против всех - 3,86%

Андрей Дмитриев - 0,32%

Анна Конопацкая - 0,32%

Сергей Черчень - 0,32%

Напомним, ране ЦИК Беларуси обновил данные по результатам президентских выборов, Лукашенко набрал 81% голосов.

Кроме того, появились данные неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси, там у Тихановской более 70% голосов.

После выборов в стране начались протесты, в частности столкновения между протестующими и правоохранителями.