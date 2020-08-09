В Киеве за Тихановскую проголосовали почти 73% голосовавших - неофициальный экзитпол
На киевском избирательном участке около 73% избирателей поддержали Светлану Тихановскую на президентских выборах в Беларуси. Всего в этот день проголосовали 255 человек.
Об этом сообщает неофициальный опрос - "Экзітпол за мяжой - Украіна" в Facebook.
Экзитпол показал следующие результаты:
- Светлана Тихановская - 72,67%
- Отказались ответить - 12,86%
- Александр Лукашенко - 9,65%
- Против всех - 3,86%
- Андрей Дмитриев - 0,32%
- Анна Конопацкая - 0,32%
- Сергей Черчень - 0,32%
Напомним, ране ЦИК Беларуси обновил данные по результатам президентских выборов, Лукашенко набрал 81% голосов.
Кроме того, появились данные неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси, там у Тихановской более 70% голосов.
После выборов в стране начались протесты, в частности столкновения между протестующими и правоохранителями.