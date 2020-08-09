В воскресенье, 9 августа, после завершения голосования на выборах президента, в Беларуси не открываются крупные новостные сайты.

По состоянию на 23:00 не открывается сайт государственного новостного агентства "Белта", портал TUT.by. Кроме того, не работают такие СМИ, как "Наша нива", "Онлайнер", "Белорусский партизан".

СМИ сообщают, что в Минске также перестали работать Uber и "Яндекс.Такси".

Днем 9 августа сообщалось, что в Белоруссии с перебоями работают мессенджеры и социальные сети.

Напомним, что сегодня в Беларуси прошел последний день голосования на президентских выборах. По официальному экзитполу лидирует Лукашенко с почти 80% голосов, по неофициальным опросам, на участках за границей ситуация кардинально противоположная, с результатом почти 80% лидирует Тихановская - кандидат от оппозиции.

После выборов начались митинги, в городах много милиции, ОМОН задерживает протестующих.