В Минске произошли стычки протестующих с силовиками, которые попытались задержать участников акции.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "TUT.BY"

Как сообщается, на проспекте Победителей в Минске начались задержания. Очевидцы сообщают, что силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей.

После того, окружающие бросились отбивать задержанных у силовиков.

В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Появились и другие видео.

Портал https://t.co/EP6vkudLj7 публикует видео столкновений людей с силовиками в центре Минска pic.twitter.com/ElauvITGw8 — Дождь (@tvrain) August 9, 2020

О стычках после выборов сообщают и из других городов Беларуси, например, из Бреста, Гродно.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Минска начались столкновения протестующих с ОМОНом.

Как мы писали, оппозиция в Беларуси собирает митинги после голосования. Обнародован план действий.