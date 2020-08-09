Появилось видео стычек с протестующими в Минске
В Минске произошли стычки протестующих с силовиками, которые попытались задержать участников акции.
Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "TUT.BY"
Как сообщается, на проспекте Победителей в Минске начались задержания. Очевидцы сообщают, что силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей.
После того, окружающие бросились отбивать задержанных у силовиков.
В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Появились и другие видео.
Портал https://t.co/EP6vkudLj7 публикует видео столкновений людей с силовиками в центре Минска pic.twitter.com/ElauvITGw8— Дождь (@tvrain) August 9, 2020
О стычках после выборов сообщают и из других городов Беларуси, например, из Бреста, Гродно.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Минска начались столкновения протестующих с ОМОНом.
Как мы писали, оппозиция в Беларуси собирает митинги после голосования. Обнародован план действий.