ОМОн дерется с протестующими в Минске. Скриншот

В Минске произошли стычки протестующих с силовиками, которые попытались задержать участников акции. 

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "TUT.BY"

Как сообщается, на проспекте Победителей в Минске начались задержания. Очевидцы сообщают, что силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. 

После того, окружающие бросились отбивать задержанных у силовиков. 

Появились и другие видео.

О стычках после выборов сообщают и из других городов Беларуси, например, из Бреста, Гродно.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Минска начались столкновения протестующих с ОМОНом.

Как мы писали, оппозиция в Беларуси собирает митинги после голосования. Обнародован план действий.

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