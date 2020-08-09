Российский Instargam блогер Екатерина Диденко, у которой муж погиб на вечеринке с сухим льдом в бассейне, опубликовала фото с новым парнем с отдыха в Абхазии. Подписчики раскритиковали ее за то, что она нашла парня меньше, чем через полгода после смерти мужа.

После большого количества негативных комментариев девушка заявила, что была вынуждена ограничить возможность писать под публикацией и объяснилась в сторис.



"Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь, перестану работать и начну выносить последнее из дома? Мне? Детям? Для кого нужна галочка "скорбеть ровно год"? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366-й идешь в отрыв?" — сообщила она.



Диденко призналась, что от одиночества у нее начинает "сносить крышу", и заявила, что скучает по мужу, но понимает, что его уже не вернуть.

Фото: instagram/didenko.katerina

Напомним, муж Екатерины Диденко погиб в начале марта одном из банных комплексов в Москве, где блогерша праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, отравившись парами, а ее муж Валентин умер позже в реанимации.

Ранее мы писали о том, как блогерша ходила на эфиры российских телеканалов и какой резонанс вызвали ее выступления в социальных сетях.

