В субботу, 8 августа, в Беларуси пограничники не пропустили 29 украинских граждан, которые прибыли через Национальный аэропорт Минск и путались в пояснениях.

Об этом заявил глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, передает БЕЛТА.

Как рассказал Лаппо, в Национальном аэропорту Минск 8 августа на рейсе из Киева 29 граждан Украины в возрасте 20-30 лет в качестве целей приезда заявили отдых и посещение родственников в Беларуси. Однако при опросе пограничниками большинство граждан этой группы путались в пояснениях и называли различных вымышленных лиц в качестве принимающей стороны.

"Когда мы их рассредоточили и начали опрашивать, они не знали ни фамилий родственников, ни куда хотят поехать. И давали один телефон", - рассказал он.

По словам Лаппо, решение об отказе во въезде на территорию Беларуси указанных граждан Украины было принято на основании ст.30 закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Всего через границу Беларуси за прошлые сутки по разным причинам не пропустили 177 человек.

Напомним, в конце июля в санатории под Минском были задержаны 33 боевика. По данным беларуских силовиков, они являются бойцами частной военной компании "Вагнер", которые были заброшены в страну для дестабилизации обстановки перед выборами президента республики.

Как сообщалось, недавно глава страны Лукашенко допустил, что конфликт вокруг "наемников ЧВК" могла спровоцировать третья страна.