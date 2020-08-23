Сторонники оппозиции, которые вышли на митинг в воскресенье, 23 августа, практически разошлись с площади Независимости.

Об этом сообщает РИА "Новости" в Телеграме.

Как отмечается, сегодня должен пройти еще один митинг - у гостиницы "Планета", которая находится недалеко от стелы в центре города. Это место охраняется военными.

Тем временем, как сообщает "Интерфакс", белорусские военные оцепили музей Великой Отечественной войны в центре Минска.

По периметру вокруг музея на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова установлены металлические заграждения, за ограждениями в цепь выстроилось несколько сотен военных. Они экипированы в бронежилеты, каски, каждый военный имеет при себе автомат Калашникова.

В парке рядом с музеем припарковано несколько десятков военных грузовиков, парковка возле музея запрещена. Инспектора дорожной милиции требуют от водителей проезжать мимо, не останавливаясь даже на красный свет светофора.

В то же время первые группы митингующих дошли от площади Независимости до проспекта Победителей, где находится музей. Головная часть колонны участников акции протеста подошла к гостинице "Планета" напротив музея.

К гостинице продолжают стягиваться люди. Возле нее собралось уже несколько тысяч человек.

Напомним, сегодня в столице Беларуси противники президента Александра Лукашенко проводят массовую акцию - "Марш новой Беларуси". При этом в городе закрыли несколько станций метро, кроме того власти стянули в центр силовиков и автозаки

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