В центре Минска на пересечении проспектов Машерова и Победителей - у Стелы - начались столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН.

Об этом сообщает "ТАСС".

Как сообщается, в этом районе после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 молодых людей, некоторых из них задержали. Группа из нескольких десятков протестующих попыталась отбить задержанных, но отступила.

Как уточняет агентство "Спутник", правоохранители взрывают светошумовые гранаты, замечены люди в крови.

Видео предполагаемой стычки публикует оппозиционный телеграм-канал.

Напомним, сегодня в Беларуси прошли президентские выборы. По данным национального экзитпола, за Лукашенко проголосовали почти 80% опрошенных.

Также мы писали, что оппозиция в Беларуси собирает митинги после голосования. Обнародован план действий. В Минске назначен сбор в 20:00-20:30 у своих участков. Далее участники митинга собираются идти к Стеле. Общий сбор минчан у нее в 22:00.