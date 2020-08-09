Данные неофициального экзитпола с 18 зарубежных участков на выборах президента Беларуси показывают победу Тихановской. За границей она ведет с отрывом от Лукашенко почти в 75%

Об этом сообщает беларусское Радыё свабода со ссылкой на организаторов неофициального экзит-пола.

Светлана Тихановская набирает 79,69%. У Александра Лукашенко 6,25%. Против всех 1,96%, у остальных кандидатов около 0,5%.

По данным официального экзитпола, который проводила организация, близкая к власти, в Беларуси результаты почти прямо противоположные. Так, по нему Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Третье место занимает Анна Канопацкая с результатом в 2,3%, еще около 10% избирателей отдали голос против всех.

По результатам опроса "Страны" у посольства Беларуси в Киеве почти все избиратели пришли проголосовать против Лукашенко.