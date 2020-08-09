Власти США собираются сократить свой военный контингент в Афганистане до менее чем пяти тысяч человек.

Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, передает "The Hill".

По словам министра обороны, до конца ноября в Афганистане останется не более 5 тыс. американских солдат, так как администрация Трампа стремится достичь сокращения сил в регионе.

"Мы снизим численность до цифры меньше 5000 до конца ноября. Нам нужно представить Конгрессу, как это будет выглядеть", - сказал Эспер.

Также он предупредил, что сокращение военного контингента "базируется на определенных условиях" и будет осуществляться до тех пор, пока Пентагон будет считать, что может продолжать миссии в регионе с меньшим количеством военных.

"Сейчас мы думаем, что можем выполнять все основные миссии, прежде всего обеспечивая, чтобы США не угрожали террористы - выходцы из Афганистана", - сказал чиновник.

Напомним, весной Трамп уже заявлял, что Афганистан должен сам о себе позаботиться после вывода американских войск. В соответствии с подписанным 29 февраля в столице Катара соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.

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