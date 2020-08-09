Съемки специального выпуска сериала "Друзья" снова перенесли. Компания HBO Max, которая должна была снимать один выпуск, приуроченный к 25-летию сериала, перенесла их на начало 2021 года.

Это подтвердила актриса Дженнифер Энистон, сыгравшая роль Рэйчел Грин, в интервью изданию Deadline.

"Это очень печально, что мы должны все снова переносить. Но мы подумали: "Как мы будем снимать это с живой аудиторией?". Сейчас опасный период. А это для нас главное. Просто не самое удачное в плане безопасности время. Но с другой стороны, знаете что? Результат должен получиться замечательным, ведь это даст нам больше времени, чтобы придумать что-то еще более удачное и смешное", - прокомментировала Энистон.

Также знаменитость добавила, что в этой ситуации сторонникам стоит видеть стакан наполовину полным, а не пустым.

"Мы все равно никуда не денемся. Вы никогда не сможете избавиться от "Друзей", уж простите. Мы с вами на всю жизнь", - добавила звезда.

Ранее "Страна" писала, что съемки сериала с марта перенесли на август из-за коронавируса.

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