Президент России Владимир Путин подписал указ который, отменяет ношение каракулевых шапок высшими офицерами российских Вооруженных сил и Федеральной службы охраны России.

Об этом сообщает "ТАСС".

Как сообщается, шапка из каракуля серого цвета с козырьком теперь будет заменена меховой шапкой с шитьем 5-процентного золочения. Для служащих в звании полковника она будет еще и с козырьком.

"Каракулевая реформа" должна сэкономить средства. Каракулевая шапка стоит 10,7 тысяч, меховая - 5,9 тысячи рублей.

Кроме того, Путин подписал указ о "государственной политике в отношении российского казачества на 2021-2030 годы". Согласно документу, целью этой политики являются, в частности, "формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной службы", а также "участию в решении государственных задач в интересах национальной безопасности".

Также российской казачество планируется привлечь к "профилактике экстремизма" и деятельности в области защиты окружающей среды.

Напомним, ранее Путин подписал закон о голосовании на выборах по Интернету.

Также сообщалось, что Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ для украинцев.