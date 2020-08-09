В курортном городе Затока Одесской области избили полицейского. Это произошло ночью 7 августа, когда он патрулировал город. 24-летнего лейтенанта побил неизвестный мужчина.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе дома отдыха "Золотые пески" на улице Приморской.



Неизвестный человек начал скандалить и в результате несколько раз ударил полицейского. После инцидента нападавший скрылся. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

В данный момент открыто уголовное производство по факту насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа. Нападавшего разыскивают.

Ранее "Страна" писала, что в поезде "Ровно - Николаев" пьяный дебошир разбил стекло и бросался с ножом на полицию.

Также мы рассказывали, что в Киеве задержали мужчину, который ударил полицейского и нанес ему огнестрельные ранения.