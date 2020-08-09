Вечером в воскресенье ливанская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов около парламента в Бейруте.

Об этом пишут французские СМИ, передает "Интерфакс".

Как отмечается, сначала группа митингующих на одной из улиц, которая ведет к парламенту, начала бросать камни и фейерверки в сторону полиции. После чего полиция начала разгонять демонстрантов, применяя слезоточивый газ.

Напомним, вчера 8 августа в Бейруте прошла масштабная акция протеста против властей. Демонстранты считают их ответственными за произошедший ранее на этой неделе мощнейший взрыв в порту ливанской столицы. Манифестантам удалось прорваться на территорию нескольких министерств. Поступали сообщения о столкновениях участников акции протеста с полицией. Сотни человек получили ранения, один полицейский скончался.

Как сообщалось, недавно прогремели два мощных взрыва в столице Ливана - Бейруте. В результате происшествия пострадали тысячи человек, сотни тысяч жителей остались без крыши над головой, так как ударная волна была очень мощной.