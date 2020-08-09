В воскресенье, 9 августа, сразу после окончания голосования на выборах президента в Беларуси, противники действующего президента Александра Лукашенко зовут на митинги по всей стране. Через телеграм-каналы оппозиционеры зовут озвучивают план действий.

В Минске назначен сбор в 20:00-20:30 у своих участков. Далее участники митинга собираются идти к Стеле. Общий сбор минчан у нее в 22:00.

"Далее мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко!", - пишут телеграм-каналы.

В регионах план такой: 20:00-20:30 — общий сбор на центральных площадях каждого из городов.

Также телеграм-каналы публикуют план действий для участников митингов - памятки протестующих.

Напомним, что национальный экзитпол показал, что за Лукашенко проголосовали почти 80% опрошенных.