В воскресенье, 9 августа, на участках ответственности украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировали.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Четырнадцатые сутки подряд, с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – говорится в вечерней сводке.

Как заверили в пресс-центре, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские военные придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

"В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное обустройство позиций в сторону наших подразделений", - добавили в пресс-центре ООС.

Напомним, с 27 июля зоне вооруженного конфликта на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как сообщалось, на Донбассе август начался без обстрелов.